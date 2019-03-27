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Вплыла скандальная информация об адвокате Зайцевой

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Осужденная к десяти годам лишения свободы за смертельную ДТП на Сумской Алена Зайцева наняла нового адвоката Юлию Плетневу, которая также защищает мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Девушка отказалась от услуг защитников, которые представляли ее ранее, и подала апелляцию на обвинительный приговор, сообщает "РБК-Украина".

Информацию о новой подзащитной подтвердила и сама Плетнева, однако от комментариев отказалась.

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ДТП на Сумской: виновник снова оказался в центре скандала

Алена Зайцева

Алена Зайцева

Цензор.НЕТ

Примечательно, что новый адвокат Зайцевой является известной в Харькове правозащитницей. Она – дочь бывшего судьи Апелляционного суда города Харькова Владимира Плетнева.

Отмечается, что ранее адвокат представляла в суде народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина. Еще одним ее подзащитным является мэр Харькова Геннадий Кернес.

Плетнева также представляет главу Новобаварского района Татьяну Цибульник.

Вплыла скандальная информация об адвокате Зайцевой

057.ua

Вплыла скандальная информация об адвокате Зайцевой

facebook.com/yuliya.pletnyova

При этом, адвокат значится учредителем ООО "Красный сердолик", которое получило по результатам конкурса право заниматься пассажирскими перевозками в Харькове.

Вплыла скандальная информация об адвокате Зайцевой

facebook.com/yuliya.pletnyova

Вплыла скандальная информация об адвокате Зайцевой

facebook.com/yuliya.pletnyova

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

  • Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

  • Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Тег
ДТП Зайцева
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Шпакова Светлана
Шпакова Светлана
Ну, все. Теперь Зайцеву отпустят. Докажут, что если бы не Дронов, она бы благополучно почти медленно проехала бы перекресток перед носом у пешеходов.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тварь, похоже, конченная эта сука адвокатесса!
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