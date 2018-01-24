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Впервые за долгое время: штаб АТО сообщил хорошие новости

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Во вторник, 23 января, на Донбассе впервые за долгое время не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что полное прекращение огня предоставляет Украине больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.

Как сообщал "Обозреватель", в России пригрозили захватить еще три города Украины в случае обострения ситуации на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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