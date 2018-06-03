Впервые за 4 года: мамы Кольченко и Сенцова встретились. Трогательное видео

Матери незаконно осужденных в России по делу "крымских террористов" украинского режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко встретились.

Эта встреча произошла впервые за 4 года, идет речь в сюжете Крым.Реалии.

Лариса Кольченко приехала к Людмиле Сенцовой в село Скалистое в оккупированном Россией Крыму. Женщины поговорили об общей цели – спасти своих сыновей.

Также женщины обратились к президенту Украины Петру Порошенко. Они попросили о скорейшем содействии в освобождении детей.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное , чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", – подчеркнула Лариса Кольченко.

К российскому президенту Владимиру Путину женщины обращаться не стали.

Вперше за 4 роки вони зустрілись.



Ці дві жінки об'єднані спільною метою - врятувати своїх синів.



Зустріч мами Олега Сенцова та Олександра Кольченка pic.twitter.com/Ycg4A9GPDd — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 3 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, стало известно, как в России издеваются над семьями украинских политзаключенных.