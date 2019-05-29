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Впервые в истории: суд вынес беспрецедентное решение по обвиняемому САП и НАБУ

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Суд оправдал директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, который обвинялся Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро в растрате средств предприятия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Смирнов, подчеркнув, что данное решение стало первым в истории оправдательным приговором, вынесенным в уголовном деле по обвинению САП и НАБУ.

"Чтобы доказать невиновность, мы прошли все современные демократические процедуры: "маски-шоу" спецназа НАБУ, обыски, грубое задержание, ночные прессинги детективов, следственный изолятор, три года судебных заседаний с участием антикоррупционеров, активистов и туристов, публичное давление на суд и саботирование заседаний прокурорами", – написал юрист.

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Иллюстрация. Глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник

Иллюстрация. Глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник

Корреспондент.net

Напомним, в сентябре 2016 года детективы НАБУ задержали директора ЗТМК Сивака. Следствие заявляло, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор якобы перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц.

Владимир Сивак

Владимир Сивак

Гордон

Как писал OBOZREVATEL, недавно прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследовать правомерность действий пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
НАБУСпециализированная антикоррупционная прокуратура
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Решетников Александр
Решетников Александр
Два рыла под патронатом Педрилы специализированные органы по борьбе с коррупцией ирансформировали в гнойный нарыв этой самой коррупции. Помню как Михо на схожем совещании заслушал подобных, а потом коротко его завершил: "Вы все уволены!"
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Рафик невинуават))))
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Назви нові, а прокурори тіж самі. Та й методи роботи не змінилися!
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