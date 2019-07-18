Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Впервые может получиться": генерал заявил о прорыве по Донбассу

877 Читать материал на украинском

Новое перемирие на Донбассе, объявленное в ночь на 21 июля, может быть устойчивым и долгосрочным.

"Сейчас мы впервые подошли к тому, что такое перемирие действительно может реализоваться", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Вільне Радіо

Генерал признал: "могут иметь место какие-либо отклонения" от соблюдения режима прекращения огня. И все же он убежден в том, что "стороны нацелены на то, чтобы их локализовать и преодолевать эту проблему". "В целом есть нацеленность на то, что, если такие ситуации будут возникать, в первую очередь, искать пути преодоления, а не пути ответа. Конечно же, если аргументы будут неубедительны, последует ответ", – подчеркнул Романенко.

Новости
"Нет никакого перемирия!" Волонтер поделилась криком души о потоке раненых с Донбасса

По мнению генерала, такой перелом связан с тем, что "у новой власти есть нацеленность на поиски путей продвижения, несмотря на сложность проблемы, а не просто на занятие жесткой позиции – санкционной и так далее".

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Мирные переговоры в Минске Минские договоренности Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel