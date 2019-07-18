"Впервые может получиться": генерал заявил о прорыве по Донбассу

Новое перемирие на Донбассе, объявленное в ночь на 21 июля, может быть устойчивым и долгосрочным.

"Сейчас мы впервые подошли к тому, что такое перемирие действительно может реализоваться", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Бойцы ВСУ, иллюстрация Вільне Радіо

Генерал признал: "могут иметь место какие-либо отклонения" от соблюдения режима прекращения огня. И все же он убежден в том, что "стороны нацелены на то, чтобы их локализовать и преодолевать эту проблему". "В целом есть нацеленность на то, что, если такие ситуации будут возникать, в первую очередь, искать пути преодоления, а не пути ответа. Конечно же, если аргументы будут неубедительны, последует ответ", – подчеркнул Романенко.

По мнению генерала, такой перелом связан с тем, что "у новой власти есть нацеленность на поиски путей продвижения, несмотря на сложность проблемы, а не просто на занятие жесткой позиции – санкционной и так далее".

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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