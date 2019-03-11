Впала в кому: в Тернополе 13-летняя девочка на авто устроила ДТП

В Тернополе 13-летний ребенок, будучи за рулем, устроил ДТП. В результате девочка впала в кому.

Так, она на авто Subaru столкнулась с Volkswagen Passat, сообщает "20 минут" со ссылкой на областное управление патрульной полиции.

ДТП произошло на улице Бережанской вечером 9 марта. Девочка, которая была за рулем, оказалась жительницей села Почапинцы. Ее госпитализировали.

Фото с места ДТП

В центре экстренной медицинской помощи сообщили, что несовершеннолетняя была доставлена в детскую больницу с диагнозом "кома неясного генеза".

Почему ребенок управлял автомобилем и где его родители, устанавливает полиция.

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