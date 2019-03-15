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Впала в кому: в Одессе пятиклассники зверски избили школьницу

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В школе №107 в Одессе одноклассники избили мячом ученицу пятого класса, после чего она впала в кому.

По словам очевидцев, на уроке физкультуры над жертвой издевались мальчики, кидая ей в голову мяч. После очередного удара она потеряла сознание, а в себя пришла уже в реанимации, поздно вечером, пишет местное издание Oblvesti.

Родители девочки утверждают, что неоднократно обращались к классному руководителю с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию и прекратить издевательства. Однако никаких действий не последовало.

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Пострадавшая девочка

Пострадавшая девочка

Oblvesti

Глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в курсе данной ситуации и планирует наведаться в школу вместе с правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в школе №6 города Купянск двое восьмиклассников жестоко побили ученика 6 класса. Мальчик попал в больницу, у ребенка обнаружили черепно-мозговую травму.

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Место
УкраинаОдесса
Тег
буллинг
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