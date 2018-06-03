Возвращение Крыма: Украине озвучили единственный способ

Чтобы Крым полноценно вернулся в состав Украины, Россия должна признать, что ее аннексия полуострова противоречит собственной Конституции.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал журналист и публицист Виталий Портников.

"Впервые после Второй мировой войны одна страна аннексировала часть другой страны без ее согласия", - отметил он.

Журналист добавил, что в международном праве "просто не существует путей решения" аннексии Крыма Россией.

"как решить вопрос Крыма? Что нужно сделать? Нужно, чтобы Российская Федерация признала, что ее действия по "присоединению" Крыма противоречат ее собственной Конституции", - заявил Портников.

"Надо, чтобы Конституционный суд России признал эту ситуацию недействительной. Это примерно то же самое, как в свое время государственный совет СССР признал оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом и признал их независимость с 1940 года. То есть весь правовой статус, который длился с 1940 по 1991 год, был объявлен недействительным", - пояснил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее способ возвращения Крыма озвучили в США.