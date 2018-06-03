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Возвращение Крыма: Украине озвучили единственный способ

4.8тЧитать новость на украинском

Чтобы Крым полноценно вернулся в состав Украины, Россия должна признать, что ее аннексия полуострова противоречит собственной Конституции.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал журналист и публицист Виталий Портников.

"Впервые после Второй мировой войны одна страна аннексировала часть другой страны без ее согласия", - отметил он.

Журналист добавил, что в международном праве "просто не существует путей решения" аннексии Крыма Россией.

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"как решить вопрос Крыма? Что нужно сделать? Нужно, чтобы Российская Федерация признала, что ее действия по "присоединению" Крыма противоречат ее собственной Конституции", - заявил Портников.

"Надо, чтобы Конституционный суд России признал эту ситуацию недействительной. Это примерно то же самое, как в свое время государственный совет СССР признал оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом и признал их независимость с 1940 года. То есть весь правовой статус, который длился с 1940 по 1991 год, был объявлен недействительным", - пояснил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее способ возвращения Крыма озвучили в США.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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