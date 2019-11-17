Возвращение кораблей ВМС Украины: Россия назвала дату

Россия передаст Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в понедельник, 18 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ в оккупированном Крыму.

При этом корабли покинули Керчь еще к обеду 17 ноября. Им навстречу выдвинулись украинские судна.

От каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи, россияне воздержались. Отмечается лишь, что стороны согласовали место, где состоится передача.

Корабли ВМС Украины РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города. До этого корабли будут отбуксированы на якорную стоянку.

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