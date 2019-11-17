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17 ноября • обновлено в 15:23
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Возвращение кораблей ВМС Украины: Россия назвала дату

1.1т
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Россия передаст Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в понедельник, 18 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ в оккупированном Крыму.

При этом корабли покинули Керчь еще к обеду 17 ноября. Им навстречу выдвинулись украинские судна.

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От каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи, россияне воздержались. Отмечается лишь, что стороны согласовали место, где состоится передача.

Корабли ВМС Украины

Корабли ВМС Украины

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города. До этого корабли будут отбуксированы на якорную стоянку.

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Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Место
Украина
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