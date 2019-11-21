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22 ноября • обновлено в 00:12
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"Появятся в Кремле": Невзоров жестко высмеял кражу унитазов из кораблей Украины. Видео

1.6т
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Известный российский журналист, публицист Александр Невзоров высмеял то, что Россия вернула украинские корабли, захваченные в Керченском проливе, без унитазов и трусов одного из моряков.

Соответствующее видео, названное "Унитазы победы", появилось на странице журналиста в Instagram в четверг, 21 ноября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В подписи к видео россиянин отметил, что теперь ему ясно, почему корабли, "тихо трюхавшие по своим делам", были атакованы и захвачены.

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"Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях – торжественно возвращены. Но! Без унитазов и комплекта б/у трусов боцмана (8 штук). Украина подоф*гела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом", – написал Невзоров.

Александр Невзоров и возвращенные корабли

Александр Невзоров и возвращенные корабли

Коллаж

"В ближайшее унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля, в мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно! Большой трофей великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы.

Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию Мавзолея", – сказал он из сарказмом.

Отметим, свой пост журналист сопроводил рядом хештегов, среди которых "Унитаз", "Трусы", "Кремль" и "Слава Украине".

Подпись Невзорова к видео

Подпись Невзорова к видео

Скриншот

Подпись Невзорова к видео

Подпись Невзорова к видео

Скриншот

В сети также создали коллаж об украденных из корабля унитазах. "К*цапская святыня", – подписано фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Невзоров
Место
Россия
Теги
видео Новости России фотографии
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
У кац..пии проблемы с трусами и унитазами, ахаха, пиз..дят то, в чем у них проблемка-с))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Govноеды готовы любое dermo съесть, даже которое сами произвели.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Федоров Федор, боярышник рулит.... прекращай)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Передайте этой cкoтине, что унитазы нашлись у лoxлов. ФСБ опубликовало видео. Так что пусть найдёт другой повод подмахнуть врагам России
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, у россии много врагов, всем не подмахнешь) но унитаз верните - вам в деревянном сарае-туалете он все равно не пригодится...
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