"Появятся в Кремле": Невзоров жестко высмеял кражу унитазов из кораблей Украины. Видео

Известный российский журналист, публицист Александр Невзоров высмеял то, что Россия вернула украинские корабли, захваченные в Керченском проливе, без унитазов и трусов одного из моряков.

Соответствующее видео, названное "Унитазы победы", появилось на странице журналиста в Instagram в четверг, 21 ноября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В подписи к видео россиянин отметил, что теперь ему ясно, почему корабли, "тихо трюхавшие по своим делам", были атакованы и захвачены.

"Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях – торжественно возвращены. Но! Без унитазов и комплекта б/у трусов боцмана (8 штук). Украина подоф*гела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом", – написал Невзоров.

Александр Невзоров и возвращенные корабли Коллаж

"В ближайшее унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля, в мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно! Большой трофей великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы.

Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию Мавзолея", – сказал он из сарказмом.

Отметим, свой пост журналист сопроводил рядом хештегов, среди которых "Унитаз", "Трусы", "Кремль" и "Слава Украине".

Подпись Невзорова к видео Скриншот

Подпись Невзорова к видео Скриншот

В сети также создали коллаж об украденных из корабля унитазах. "К*цапская святыня", – подписано фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что Россия корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи, в том числе трусы.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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