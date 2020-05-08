"...Правительство Италии намерено уже в ближайшее время отправить домой "российскую гуманитарную миссию", присланную в страну якобы для борьбы против коронавируса..." (с) группа ИС.

В свою очередь, "министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил о том, что российские военные медики и специалисты биологической защиты, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются на родину. "Завтра начинаем вывод подразделений радиационной, химической и биологической защиты из Италии", - сказал глава российского военного ведомства. Он поручил начальнику Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов, а также представить предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии..." (с) газета "Московский комсомолец".

Вообщем, в конечном итоге мордо-вирусологов "попросили из Италии" сдр*снуть домой. Честно сказать, ничего удивительного в этом я не вижу.

Ещё 22-го марта МО РФ направило в Италию 15 (?!) военно-транспортных самолетов, нагрузив их чем попало, под видом гуманитарной помощи. В том числе, было доставлено 20 автомобилей для аэрозольной дезинфекции (по сути, поливочных машин) и 104 человека персонала, из них – всего 35 медиков (и только двое из них – гражданские), 13 переводчиков и целая компания неких весьма мутных "военных экспертов", включая специалистов по биологическому оружию и информационной войне(?!).

После того, как орки из поливальных машин "продезинфицировали" порядка 90 домов престарелых и просто неких "строений" в округе Ломбардия, они тут же начали заниматься на территории Италии, скажем так, "несколько странными делами"...

Например, предлагать итальянцам за скромную сумму в 20-200 евро сказать на камеру "что-то хорошее про Россию", вывесить российский флаг у себя на доме, ну или просто написать в соцсетях "позитивный отклик". И вообще, эти самые "вирусологи" параллельно с "дезинфекцией" начали активно наполнять местное информационное пространство россказнями о том, что "российская миссия сыграла основополагающую роль в очищении самого мрачного и летального фронта борьбы с опасным вирусом". Заодно, не забывая требовать от президента Комиссии Сената Италии Вито Петричелли "надавить на Брюссель и добиться снятия антироссийских санкций" (письмо председателя комитета по международным делам ГосДуры РФ Леонида Слуцкого от 27-го апреля нынешнего года на имя Вито Петричелли).

Вполне понятно, что весьма скоро все эти "особенности" мордорской типа "гуманитарной" миссии привлекли внимание не только местной итальянской прессы, но и довольно крупных европейских СМИ. Дело дошло до того, что в Париже и Берлине слегка ох*рели от такой "расторопности" кремлёвского х*йломЭна на пиар-поприще, хотя оказывали Италии, в ходе противостояния пандемии, намного более эффективную и большую в объёмах, нежели кремлёвская гопота, помощь.

А кремлёвские всё не унимались. Из Ломбардии, под прикрытием гундяй-секты они возжелали залезть ещё и в Апулию. Мол, там тоже надо "продезенфицировать"...

В конце концов, итальянцам весь этот цирк с чадящими по их дорогах Камазами, набитыми не пойми чем, надоел и они решили этих "вирусологов", отправить туда, откуда они прибыли - в мордорские еб*ня...

За сим костлявая рука помощи Кремля в Италии начала сворачиваться...

Подбивая итог всей этой "кампании", можно с уверенностью утверждать, что особых лавров для своих разработчиков и организаторов она явно не сыскала...

Но, по крайней мере, представителей "министерства нападения" Мордора и его посольства в Итали, сопровождавший их миссию, информационный фон таки довёл до форменной истерики – с угрозами журналистам, сетованиями на "неблагодарность макаронников" и даже практически публичным использованием "нецензурной лексики".