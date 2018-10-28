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Возвращение Азовское море: в России испугались помощи НАТО Украине

7.3тЧитать материал на украинском

Приглашение Украиной кораблей НАТО для проведения учений в Азовском море усугубит конфликт и напряженность возле границ с Россией.

Как передает RT, с таким заявлением выступил зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, утверждая, что таким способом Киев хочет создать напряжение в информационном пространстве и "понравиться западным спонсорам".

Россиянин убежден, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря "в первую очередь пострадает Украина".

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"Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ", — заявил Швыткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России серьезно запаниковали из-за кораблей НАТО на Азове, заявив, что Запад "хочет подразнить медведя".

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ не пропустит корабли НАТО через Керченский пролив для участия в совместных с Украиной учениях.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Объекты
Государственная Дума РоссииАзовское море
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Файбер Моня
Файбер Моня
майдаунский режим не решится позвать натовские корабли в Азовское море, поскольку он изначально трусливый и бесхребетный. ))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
=В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ не пропустит корабли НАТО через Керченский пролив для участия в совместных с Украиной учениях.= Лошадь вообще на старости еб@нулся, да у кацапов даже спрашивать никто не будет, дебилы блдь
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
UaDonetsk Umka, Захочет ли Трамп лишится к примеру Вашингтона из-за шароварных?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
нет нет! НАТО не придет в Азовское море! иначе Украина поступит с НАТО, как проводник с пассажиром, в украинском поезде.
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