Возвращение Азовское море: в России испугались помощи НАТО Украине

Приглашение Украиной кораблей НАТО для проведения учений в Азовском море усугубит конфликт и напряженность возле границ с Россией.

Как передает RT, с таким заявлением выступил зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, утверждая, что таким способом Киев хочет создать напряжение в информационном пространстве и "понравиться западным спонсорам".

Россиянин убежден, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря "в первую очередь пострадает Украина".

"Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ", — заявил Швыткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России серьезно запаниковали из-за кораблей НАТО на Азове, заявив, что Запад "хочет подразнить медведя".

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ не пропустит корабли НАТО через Керченский пролив для участия в совместных с Украиной учениях.