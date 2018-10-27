Возвращают паспорта: беженцев с Донбасса выгоняют из России

Беженцы из Донбасса, массово жалуются на проблемы с продлением статуса и временного убежища на территории России.

По их словам, в 2018 году вместо переоформления документов в органах МВД РФ им стали массово выдавать на руки украинские паспорта, пишет "Коммерсант".

Беженка из Луганска Елена Прокопенко утверждает, что после публикаций в СМИ ей продлили регистрацию в муниципальной гостинице Старого Оскола до 18 августа 2019 года. Но предупредили, что за это время она должна оформить разрешение на временное пребывание (РВП) и регулярно отчитываться в миграционной службе о проделанных шагах, так как "в следующий раз убежище не продлят".

"На оформление РВП нужны большие деньги, более 30 тыс. руб., моя зарплата на фабрике в 12–17 тыс. руб. не позволяет мне отложить такую сумму",— рассказала она.

При этом она считает, что ей повезло больше, чем остальным ее знакомым, бежавшим в Россию с Донбасса. Проживающие в Белгородской области беженцы рассказали, что с 2018 года гражданам Украины, обратившимся за продлением статуса временного убежища, начали возвращать украинские паспорта.

Семья Светланы Блохиной сбежала в Старый Оскол из украинского Докучаевска 1 сентября 2014 года, они с мужем живут на съемной квартире. Несколько лет работали на фабрике "Славянка", но в этом году их уволили из-за отказа в продлении статуса и отсутствия регистрации.

"Срок убежища истек в сентябре, мы подали документы в июле,— рассказывает Блохина. — Нам позвонили из управления МВД: "Приезжайте в Белгород, решение принято". Мы были уверены в положительном исходе, но в управлении МВД нам вернули украинские паспорта и выдали уведомление об отказе продлить временное убежище".

Председатель комитета "Гражданское содействие", руководитель сети "Миграция и право" Светлана Ганнушкина рассказала, что к ней постоянно поступают обращения от украинских граждан о продлении убежища.

"Были случаи, когда людей, которые участвовали в "ополчении", а потом были взяты в плен, обменяны и оказались в России, решением суда выдворяли на Украину. Об их участии в военных действиях против регулярной украинской армии было известно, этим людям в Украине грозила скамья подсудимых. Только благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой нам удалось остановить процесс выдворения в отношении тех людей. И все равно эти решения продолжают приниматься, к нам продолжают обращаться все новые украинцы", - заявила она.

Чиновница сомневается, что принятый ранее Госдумой РФ законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства будет на практике работать в отношении граждан Украины. По ее словам, пока практика ему противоречит.

В МВД России изданию рассказали, что с 1 января по 1 июля 2018 года с ходатайствами о признании беженцем на территории Российской Федерации обратились 35 граждан Украины, с заявлениями о предоставлении временного убежища — 2806 граждан Украины. В итоге беженцами признали 16 граждан Украины, временное убежище предоставили 2765. В признании беженцами отказали десяти.

По состоянию на 1 июля 2018 года на учете лиц, признанных беженцами, состоит 168 граждан Украины. 101 818 граждан Украины получили временное убежище. С 2014 года по 1 июля 2018 года 316 938 граждан Украины приобрели российское гражданство, сообщают в МВД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийских беженцев из Украины высмеяли в сети.