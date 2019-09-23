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23 сентября • обновлено в 10:09
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Возвращались с отдыха: появились новые подробности ДТП в Житомирской области с 9 погибшими

2.8т Читать материал на украинском

В автобусе, который попал в смертельное ДТП 22 сентября в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, ехали работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Они возвращались с отдыха в Карпатах.

Об этом "Житомир.info" сообщил и. о. директора КП "ЖТТУ" Максим Манухин. В аварии погибли 9 человек. По разным данным, еще 10 или 11 пассажиров пострадали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Автобус с работниками "ЖТТУ" возвращался с отдыха в Карпатах. Известно о 9 погибших, еще 11 – в больнице, из которых 4 в реанимации. Все работники ТТУ", – прокомментировал Манухин.

Появились подробности ДТП в Житомирской области с погибшими

Появились подробности ДТП в Житомирской области с погибшими

Полиция Житомирской области

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Пассажиры автобуса возвращались с отдыха

Пассажиры автобуса возвращались с отдыха

Полиция Житомирской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 22 сентября, в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области случилось масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса. Погибли 9 человек. ЧП произошло примерно на 250 км автодороги Киев – Чоп.

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Место
Украина Житомир
Тег
ДТП
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