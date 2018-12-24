''Возникнет цепная реакция'': в ОБСЕ дали кровавый прогноз по войне с Россией

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной вспыхнет с новой силой, а Кремль и дальше будет оказывать военную и финансовую помощь террористам "Л/ДНР".

Такой прогноз сделал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, передает Deutsche Welle.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", – отметил Гремингер.

Генсек ОБСЕ считает, что из отдельных очагов огня может "разгореться огромный пожар". В частности, эскалация конфликта возможна в оккупированном Крыму и на линии разграничения на Донбассе. Одним из поводов для обострения ситуации Гремингер назвал незаконные выборы на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"Следует исходить из того, что мятежным "республикам", если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", – сказал генсек ОБСЕ.

Томас Гремингер Пресс-служба ОБСЕ

Он призвал Кремль продемонстрировать добрую волю, чтобы возродить взаимодоверие. Например, освободить 24 захваченных моряка и вернуть три украинских корабля. Гремингер пояснил, что не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения отсутствует".

"Было бы хорошо получить новые импульсы от нормандской группы, состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", – подытожил генсек ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ. Президент Петр Порошенко рассказывал, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

21 декабря президент заявил, что Украина имеет доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне.