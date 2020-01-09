"Возможна атака или теракт": Бутусов указал на основные улики в катастрофе самолета МАУ

На двигателях украинского Boeіng 737, который потерпел крушение в Иране, отсутствуют следы возгорания, а технические неполадки самолета не могли привести к такому быстрому падению.

Об этом в Facebook заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, обратив на основные улики в авиакатастрофе. Он пишет, что это заставляет подвергнуть сомнению первоначальную версию катастрофы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Двигатели потерпевшего катастрофу украинского "Боинга" на площадке сбора фрагментов самолета в аэропорту Тегерана - фотографии сделаны сегодня. Как видно, не заметны следы пожара и взрыва двигателей. Иранская сторона заявила, что "Боинг" падал горящим, а главной причиной возгорания, выхода из строя и падения могла стать неисправность двигателей, причем сразу двух - иначе на одном "Боинг" мог бы развернуться и совершить посадку. Никакие другие технические причины не могли бы привести к такому быстрому возгоранию и падению самолета", - отметил эксперт.

Бутусов указал на основные улики в катастрофе самолета МАУ Коллаж

Бутусов считает, что руководству украинских спецслужб и разведывательных органов необходимо срочно возвращаться в Украину, чтобы начать консультации с партнерами из НАТО и готовить позицию для руководства страны на случай различных версий - в том числе версии об атаке на самолет или преднамеренном террористическом акте.

"Это крайне серьезная ситуация, которая требует всесторонней оценки и анализа, большого числа консультаций и контактов", - написал он.

По мнению Бутусова, существует ряд основных улик, которым нужно дать оценку:

Пока на площадку сбора фрагментов самолета не доставлены остатки кабины лайнера, а также фрагменты левого крыла. Завтра украинские специалисты получат возможность начать восстановление деталей самолета из собранных обломков.

Пока иранской стороной не предоставлены данные радаров управления воздушным движением.

Третьим ключевым доказательством должно стать восстановление карт памяти обоих черных ящиков, которые, по данным иранской стороны, подлежат восстановлению.

Необходимо запросить информацию у иранских властей о вероятности ракетных пусков в то утро в районе Тегерана. И являются ли достоверными фотографии фрагмента российской зенитной ракеты ЗРК "Тор", якобы сделанных на месте катастрофы.

"Надеемся, завтра иранские власти предоставят все недостающие фрагменты информации по катастрофе", - подытожил журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки.

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