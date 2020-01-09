Главная Новости
9 января • обновлено в 20:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Возможна атака или теракт": Бутусов указал на основные улики в катастрофе самолета МАУ

1.4т
Читать материал на украинском

На двигателях украинского Boeіng 737, который потерпел крушение в Иране, отсутствуют следы возгорания, а технические неполадки самолета не могли привести к такому быстрому падению.

Об этом в Facebook заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, обратив на основные улики в авиакатастрофе. Он пишет, что это заставляет подвергнуть сомнению первоначальную версию катастрофы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Абсурд! Бутусов указал на провал у Зеленского по катастрофе в Иране

"Двигатели потерпевшего катастрофу украинского "Боинга" на площадке сбора фрагментов самолета в аэропорту Тегерана - фотографии сделаны сегодня. Как видно, не заметны следы пожара и взрыва двигателей. Иранская сторона заявила, что "Боинг" падал горящим, а главной причиной возгорания, выхода из строя и падения могла стать неисправность двигателей, причем сразу двух - иначе на одном "Боинг" мог бы развернуться и совершить посадку. Никакие другие технические причины не могли бы привести к такому быстрому возгоранию и падению самолета", - отметил эксперт.

Бутусов указал на основные улики в катастрофе самолета МАУ

Бутусов указал на основные улики в катастрофе самолета МАУ

Коллаж

Бутусов считает, что руководству украинских спецслужб и разведывательных органов необходимо срочно возвращаться в Украину, чтобы начать консультации с партнерами из НАТО и готовить позицию для руководства страны на случай различных версий - в том числе версии об атаке на самолет или преднамеренном террористическом акте.

"Это крайне серьезная ситуация, которая требует всесторонней оценки и анализа, большого числа консультаций и контактов", - написал он.

По мнению Бутусова, существует ряд основных улик, которым нужно дать оценку:

  • Пока на площадку сбора фрагментов самолета не доставлены остатки кабины лайнера, а также фрагменты левого крыла. Завтра украинские специалисты получат возможность начать восстановление деталей самолета из собранных обломков.

  • Пока иранской стороной не предоставлены данные радаров управления воздушным движением.

  • Третьим ключевым доказательством должно стать восстановление карт памяти обоих черных ящиков, которые, по данным иранской стороны, подлежат восстановлению.

  • Необходимо запросить информацию у иранских властей о вероятности ракетных пусков в то утро в районе Тегерана. И являются ли достоверными фотографии фрагмента российской зенитной ракеты ЗРК "Тор", якобы сделанных на месте катастрофы.

"Надеемся, завтра иранские власти предоставят все недостающие фрагменты информации по катастрофе", - подытожил журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Юрий Бутусов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
6
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги