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Возле зоны ЧАЭС зверски изнасиловали популярную иностранную блогершу 

16.6тЧитать новость на украинском

Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС изнасиловали 24-летнюю популярную блогершу, которая автостопом путешествовала по Украине.

Как рассказал спикер ГУ полиции Киевской области Николай Жукович, 10 июля девушка вышла из лесополосы возле КПП "Дитятки" на границе зоны отчуждения и сказала, что ее ограбили и изнасиловали двое мужчин, передают "Факты".

Девушка собиралась попасть в Беларусь. Молодые люди на "Жигулях" предложили ее подвести к границе. Она разговорилась с мужчинами и через полчаса те предложили ей нелегально проехать в зону отчуждения ЧАЭС и блогерша согласилась.

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Молодые люди около часа водили ее по лесу, утверждая, что они прячутся от охраны. Затем они привязали ее к дереву, изнасиловали, забрали мобильный телефон и фотоаппарат, после чего убежали.

Блогерша развязалась самостоятельно и вышла на дорогу. Оказалось, что до Чернобыльской зоны она так и не дошла. Но по трассе она быстро дошла до КПП, где ей была оказана помощь.

По данным источника, девушка является гражданкой одной из стран бывшего СССР. Она объездила более полусотни стран. О путешествиях она рассказывает в своем блоге.

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Благодаря хорошей памяти, она запомнила и описала насильников, а также назвала номер их машины. Задержанный — безработный житель Киева - во всем признался, заявив, что у него с другом не было планов насиловать, все произошло спонтанно и они "воспользовались моментом".

По фактам насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом и грабежа возбуждено уголовное производство, назначен ряд экспертиз.

Личность второго насильника, также безработного ранее судимого мужчины установлена. Он пока на свободе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму детский тренер из Санкт-Петербурга изнасиловал четвероклассницу.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Тема
Криминал
Место
Украина
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Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Странная новость! Это реклама или предупреждение?
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Klins Sergei
Klins Sergei
Всё! Пи3дець! Родит мутанта-Черноукродилетанта.
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Активистов понять и простить. Её осудить.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
, это не смешно. Ты - ничтожество безмозглое, раз так "пАшутил". Или, скорее всего - обыкновенный кацап. Так ты кто, а?
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