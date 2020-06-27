Возле Марьинки подорвался украинский сапер, – ООС

Кирилл Лютый Расследования 16:04, 27.06.2020 Обновлено: 16:19, 27.06.2020

Украинский сапер получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка.

Об этом сказано на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. ЧП произошло в субботу, 27 июня.

"Во время выполнения задания по разминированию участка местности в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", – написано в сводке.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Как писал OBOZREVATEL, накануне защитники Украины уничтожили одного и ранили двух оккупантов после того, как они применили запрещенное оружие.

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