Украинский сапер получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка.

Об этом сказано на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. ЧП произошло в субботу, 27 июня.

"Во время выполнения задания по разминированию участка местности в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", – написано в сводке.

Возле Марьинки подорвался украинский сапер, – ООС

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Возле Марьинки подорвался украинский сапер, – ООС

Как писал OBOZREVATEL, накануне защитники Украины уничтожили одного и ранили двух оккупантов после того, как они применили запрещенное оружие.