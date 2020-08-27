Возле Львова выставили на продажу землю, отданную ветеранам АТО – расследование

Землю в Винниках Львовской области, которую бесплатно выделил участника антитеррористической операции на Донбассе и их родственникам, выставили на продажу.

За 1,2 гектара просят 540 тысяч долларов (по 4,5 тысячи долларов за сотку), сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на объявление на одной из интернет-площадок.

Расположение выставленного на продажу участка (slidstvo.info)

В описании уточняется, что вся территория состоит из 18 участков по 6 соток, однако продаются они вместе.

"Сейчас землю можно использовать для индивидуального дачного строительства. Впрочем, как уверяют в объявлении, целевое назначение можно изменить. Кроме того, за бюджетные средства туда вроде прокладывают канализацию, у участка есть газ и свет. Также есть возможность обустроить скважину с родниковой водой", – пишет издание.

Расположение выставленного на продажу участка (slidstvo.info)

Журналисты подчеркивают, что место расположения и описание указанной территории полностью совпадает с данными участков, которые два месяца назад Львовская облгосадминистрация передала участникам АТО и их родственникам.

Отмечается, что нынешний глава ОГА Максим Козицкий в июне подписал распоряжение о передачи этой земли в частную собственность. При это некоторые ветераны уже получали от властей земельные участки или помощь в размере 100 тысяч гривен.

Участки расположены в Винниках (Google Maps)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области у 300 участников АТО отобрали земельные участки.

Фермер, который якобы получил разрешение на аренду этих участков, тракторами уничтожил посевы и деревья.

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