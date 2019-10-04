Массовое ДТП подо Львовом: один человек погиб, 9 - пострадали

Во Львовской области 4 октября столкнулись грузовик МАЗ и маршрутный автобус "Эталон".
ДТП произошло в 16:30 на автодороге возле села Конопница Пустомытовского района Львовской области.
Конопница
Как стало известно OBOZREVATEL, по предварительной информации полиции в результате столкновения один человек погиб, а девять - пострадали.
Сейчас им оказывается медицинская помощь.
ДТП подо Львовом
Игорь Зинкевич
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси и автомобиль Daewoo Lanos - пострадали восемь человек.
А 28 сентября в Умани на автодороге Киев-Одесса, произошло масштабное ДТП, в результате которого были травмированы 11 человек. Один из пассажиров скончался в больнице.
ДТП в Умани
ГосЧС
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