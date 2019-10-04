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4 октября • обновлено в 19:08
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Массовое ДТП подо Львовом: один человек погиб, 9 - пострадали

1.7т Читать материал на украинском

Во Львовской области 4 октября столкнулись грузовик МАЗ и маршрутный автобус "Эталон".

ДТП произошло в 16:30 на автодороге возле села Конопница Пустомытовского района Львовской области.

Конопница

Конопница

Как стало известно OBOZREVATEL, по предварительной информации полиции в результате столкновения один человек погиб, а девять - пострадали.

Сейчас им оказывается медицинская помощь.

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ДТП подо Львовом

ДТП подо Львовом

Игорь Зинкевич

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси и автомобиль Daewoo Lanos - пострадали восемь человек.

А 28 сентября в Умани на автодороге Киев-Одесса, произошло масштабное ДТП, в результате которого были травмированы 11 человек. Один из пассажиров скончался в больнице.

ДТП в Умани

ДТП в Умани

ГосЧС

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Темы
Война на дорогах Дороги в Украине
Место
Украина Львов
Теги
ДТП ДТП Львовщина авария
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
То літак, то ДТП, що ж сьогодні так не щастить Львівщині?
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