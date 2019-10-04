Массовое ДТП подо Львовом: один человек погиб, 9 - пострадали

Во Львовской области 4 октября столкнулись грузовик МАЗ и маршрутный автобус "Эталон".

ДТП произошло в 16:30 на автодороге возле села Конопница Пустомытовского района Львовской области.

Конопница

Как стало известно OBOZREVATEL, по предварительной информации полиции в результате столкновения один человек погиб, а девять - пострадали.

Сейчас им оказывается медицинская помощь.

ДТП подо Львовом Игорь Зинкевич

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси и автомобиль Daewoo Lanos - пострадали восемь человек.

А 28 сентября в Умани на автодороге Киев-Одесса, произошло масштабное ДТП, в результате которого были травмированы 11 человек. Один из пассажиров скончался в больнице.

ДТП в Умани ГосЧС

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