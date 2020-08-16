Возле границ Украины нашли "кладбище" сгоревшей военной техники России. Фото

Кирилл Лютый Расследования 16:37, 16.08.2020 Обновлено: 16:40, 16.08.2020

В Ростовской области России, недалеко от границ Украины, обнаружили множество сгоревшей военной техники.

Как сказано в Telegram-канале "Ростов Главный", "кладбище" боевых машин и другого вооружения нашли возле села Синявское.

"Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем", – удивились авторы канала.

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"
Синявское находится недалеко от оккупированного Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, с начала 2019 года украинские воины получили почти 1,9 миллиона гривен за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов на Донбассе.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Слуга народа" Герус напал на журналистку в Турции. Видео инцидента

Лукашенко выступил перед согнанными на митинг бюджетниками в Минске и попросил защиты

Беларусь ведут по четкому плану Кремля и навязывают свой “антимайдан”

Возле границ Украины нашли "кладбище" сгоревшей военной техники России. Фото

Лукашенко о разговоре с Путиным: Россия поможет при первом запросе