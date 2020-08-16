Возле границ Украины нашли 'кладбище' сгоревшей военной техники России. Фото

В Ростовской области России, недалеко от границ Украины, обнаружили множество сгоревшей военной техники.

Как сказано в Telegram-канале "Ростов Главный", "кладбище" боевых машин и другого вооружения нашли возле села Синявское.

"Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем", – удивились авторы канала.

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ. Фото Telegram-канала "Ростов Главный"

Синявское находится недалеко от оккупированного Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, с начала 2019 года украинские воины получили почти 1,9 миллиона гривен за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов на Донбассе.

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