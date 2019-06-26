Возит металлолом в Приднестровье: будущего главу Одесской ОГА поймали на дружбе с сепаратистами

Андрей Андрейчиков, кандидатуру которого на должность нового главы Одесской ОГА утвердил Кабинет министров, замечен на поставках металлолома в непризнанное Приднестровье и сотрудничестве с сепаратистами.

Об этом написала в Facebook журналистка проекта "Схемы" Наталья Седлецкая. По ее данным, будущий глава Одесской области входит в закрытый охотничий клуб "Охотник 2007".

Кроме него, там засветился также некий Дмитрий Череп, который в 2015 году хотел создать "Одесскую народную республику", в которой должен был получить руководящую должность. "Свозил для этого боевиков из "Л/ДНР". За это его осудили на 5 лет, он признал вину и пошел на сделку со следствием", – рассказала Седлецкая.

Андрей Андрейчиков Facebook Натальи Седлецкой

"Сергей Кушнир – возглавляет Одесский центр агрессивно настроенной пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается беглый в Россию Игорь Марков", – поделилась журналистка данными еще одного члена клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 26 июня прошел протест против назначения главой областной госадминистрации Андрея Андрейчикова.

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