Воздушные шарики взорвали отделение банка: в Запорожье засняли дерзкое ограбление

Во вторник, 18 февраля, в Запорожье взорвали банкомат "Укрсиббанка" с помощью воздушных шариков.

Взрыв был такой силы, что пластиковый фасад здания буквально разлетелся на части. Происшествие случилось около трех ночи, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Запорожье взорвали банкомат Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье взорвали банкомат Telegram-канал "Это Запорожье"

Запись с камеры видеонаблюдения в банке опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье". Так, мужчина в маске вломился в отделение, запустил воздух из нескольких шаров внутрь банкомата и присоединил к нему провод. После чего злоумышленник вышел и прогремел взрыв. Затем он с фонариком вернулся забрать награбленное. Сколько денег находилось в банкомате пока неизвестно.

В Запорожье взорвали банкомат Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье взорвали банкомат Telegram-канал "Это Запорожье"

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"и ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают виновного.

В Запорожье взорвали банкомат Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье взорвали банкомат Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Боснии трое граждан Украины ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка", похитив 2,7 млн конвертовных марок (более 37 млн грн). Для этого им понадобилось всего 53 часа.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся