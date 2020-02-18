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18 февраля • обновлено в 21:24
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Воздушные шарики взорвали отделение банка: в Запорожье засняли дерзкое ограбление

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Во вторник, 18 февраля, в Запорожье взорвали банкомат "Укрсиббанка" с помощью воздушных шариков.

Взрыв был такой силы, что пластиковый фасад здания буквально разлетелся на части. Происшествие случилось около трех ночи, сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Telegram-канал "Это Запорожье"

Запись с камеры видеонаблюдения в банке опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье". Так, мужчина в маске вломился в отделение, запустил воздух из нескольких шаров внутрь банкомата и присоединил к нему провод. После чего злоумышленник вышел и прогремел взрыв. Затем он с фонариком вернулся забрать награбленное. Сколько денег находилось в банкомате пока неизвестно.

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Telegram-канал "Это Запорожье"

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"и ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают виновного.

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Telegram-канал "Это Запорожье"

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Сайт Нацполиции

В Запорожье взорвали банкомат

В Запорожье взорвали банкомат

Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Боснии трое граждан Украины ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка", похитив 2,7 млн конвертовных марок (более 37 млн грн). Для этого им понадобилось всего 53 часа.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Запорожье
Тег
банк
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