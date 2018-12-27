''Воюют ИГИЛовцы'': в ''ДНР'' разразились новой страшилкой о защитниках Украины

Одиозный террорист "ДНР" Даниил Безсонов отличился очередным фейком о защитниках независимости Украины. Он заявил, что в их рядах якобы воюет множество террористов ИГИЛ.

Более того, он выразил уверенность в том, что Украина якобы охотно принимает таких преступников в свою армию. Плодами бурного воображения боевик поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Даниил Безсонов Скриншот видео

"Ну, на самом деле мы неоднократно заявляли о том, что по полученным разведданным на украинской территории воюют люди за Украину, которые состояли в ИГИЛ, потом оттуда вернулись, и Украина их приняла с распростертыми объятиями", — высказался невменяемый террорист.

Даниил Безсонов Скриншот видео

В свою очередь, в пресс-службе ООС опровергли заявления пропагандистов и террористов, назвав их откровенным фейком. "Это фейковая и глупая информация. Она направлена на дискредитацию военнослужащих. Наши военные тренируются только на территории украинских воинских частей и никогда никакого отношения к ИГИЛ не имели", — пояснили там.

Как сообщал OBOZREVATEL,