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''Воюют ИГИЛовцы'': в ''ДНР'' разразились новой страшилкой о защитниках Украины

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Одиозный террорист "ДНР" Даниил Безсонов отличился очередным фейком о защитниках независимости Украины. Он заявил, что в их рядах якобы воюет множество террористов ИГИЛ.

Более того, он выразил уверенность в том, что Украина якобы охотно принимает таких преступников в свою армию. Плодами бурного воображения боевик поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Даниил Безсонов

Даниил Безсонов

Скриншот видео

"Ну, на самом деле мы неоднократно заявляли о том, что по полученным разведданным на украинской территории воюют люди за Украину, которые состояли в ИГИЛ, потом оттуда вернулись, и Украина их приняла с распростертыми объятиями", — высказался невменяемый террорист.

Даниил Безсонов

Даниил Безсонов

Скриншот видео

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В свою очередь, в пресс-службе ООС опровергли заявления пропагандистов и террористов, назвав их откровенным фейком. "Это фейковая и глупая информация. Она направлена на дискредитацию военнослужащих. Наши военные тренируются только на территории украинских воинских частей и никогда никакого отношения к ИГИЛ не имели", — пояснили там.

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • ранее Безсонов, называющий себя "начальником пресс-службы народной милиции ДНР", озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Более того, чтобы сделать свой рассказ более устрашающим, он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

  • Также террорист оскандалился угрожающим заявлением о том, что в случае наступления ВСУ на Донбассе, оккупанты якобы захватят их бронетехнику. Кроме того, Безсонов хвастливо добавил, что в запасе у боевиков якобы имеется много "сюрпризов".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассероссийская пропаганда
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"ИГИЛ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какая убогая попытка перевести стрелки с интервью воюющего на стороне Украины чеченского террориста The Times на "российских пропагандистов". Весь мир теперь знает, что ИГ и УГ братья на век
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