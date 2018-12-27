''Воюют ИГИЛовцы'': в ''ДНР'' разразились новой страшилкой о защитниках Украины

Одиозный террорист "ДНР" Даниил Безсонов отличился очередным фейком о защитниках независимости Украины. Он заявил, что в их рядах якобы воюет множество террористов ИГИЛ.
Более того, он выразил уверенность в том, что Украина якобы охотно принимает таких преступников в свою армию. Плодами бурного воображения боевик поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Даниил Безсонов
Скриншот видео
"Ну, на самом деле мы неоднократно заявляли о том, что по полученным разведданным на украинской территории воюют люди за Украину, которые состояли в ИГИЛ, потом оттуда вернулись, и Украина их приняла с распростертыми объятиями", — высказался невменяемый террорист.
Даниил Безсонов
Скриншот видео
В свою очередь, в пресс-службе ООС опровергли заявления пропагандистов и террористов, назвав их откровенным фейком. "Это фейковая и глупая информация. Она направлена на дискредитацию военнослужащих. Наши военные тренируются только на территории украинских воинских частей и никогда никакого отношения к ИГИЛ не имели", — пояснили там.
Как сообщал OBOZREVATEL,
ранее Безсонов, называющий себя "начальником пресс-службы народной милиции ДНР", озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Более того, чтобы сделать свой рассказ более устрашающим, он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.
Также террорист оскандалился угрожающим заявлением о том, что в случае наступления ВСУ на Донбассе, оккупанты якобы захватят их бронетехнику. Кроме того, Безсонов хвастливо добавил, что в запасе у боевиков якобы имеется много "сюрпризов".
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