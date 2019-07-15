Воюют даже дети: в сеть попало шокирующее признание террориста "ДНР"

В сети появилось видео, на котором террорист "ДНР" из бригады "Пятнашка" признается, что оккупанты принимали туда даже детей.

По его словам, он сам вступил в ряды боевиков, когда ему было 15 лет. Ролик, снятый пропагандистами, показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зомбоящик и российская пропаганда, к сожалению, с каждым днем приносит бедствия все больше и больше. За эти пять лет войны на оккупированных территориях уже выросли сотни, а может и больше таких ярых сторонников "русского мира", – прокомментировал он скандальное признание юного пособника российских оккупантов.

В частности, на видео преступник рассказывает о том, что носит позывной "Шило" и в террористической "Пятнашке" воюет с 2014 года. В ряды оккупантов он вступил в неполные 16 лет. До того, как взять в руки оружие, он пытался участвовать в "русской весне" с макеевским "комсомолом".

Террорист "ДНР" Скриншот видео

"На войну меня не хотели брать в Славянске, потому что возраст был маленький. Я пытался и подделать документы, и из дома сбегал. Потом я сбежал и попал в СК "Долг". Там был Антон "Долг", он сказал: "Ладно, возьмем его под свое крыло". Я им поставил условие, что либо они меня берут, либо я соберу таких же несовершеннолетних, мы пойдем в сторону Мариуполя, еще эшелоны ходили с техникой, и будем пытаться пускать их под откос", – рассказал террорист.

Спустя некоторое время, по его словам, бригада "Пятнашка" отделилась и начала принимать активное участие в боях за село Петровское и донецкий аэропорт, где она примкнула к известным главарям террористов "Гиви" и "Мотороле".

В комментариях под шокирующими признаниями "ДНРовца" украинцы выразили возмущение его готовностью убивать граждан своей же страны и осудили пособничество оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "Черным Лениным", рассказал, что российские власти в перспективе надеются в форме федерализации или автономии "впихнуть Донбасс обратно в Украину".

Напомним, один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь как на открытые источники, так и на собственные данные, пожаловался на то, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза.

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