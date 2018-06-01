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Воюет против Украины с 2015 года: появилось видео с фанатом "Л/ДНР" из Польши

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В сети появилось видео с поляком, который воюет против Украины на стороне террористов "Л/ДНР".

Запись диалога с ним опубликована на видеохостинге YouTube. По словам мужчины, он воюет на Донбассе с 2015 года.

При этом конкретной причины, по которой он уехал из Польши на восток Украины, не назвал.

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"Захотел приехать, посмотреть, как тут. Ну и остался", - ответил он.

Также террорист признался, что у него нет семьи в Польше: "У меня ни брата, ни сестры, никого".

Он добавил, что оккупанты платят ему за войну против Украины, поэтому его все устраивает, однако, как видно из видео, живет от в весьма скромных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавний рассказ фанатки "ДНР" спровоцировал скандал в сети.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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