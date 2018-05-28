Воюет на стороне Украины: экс-охранника "Моторолы" показали на передовой

Бывший охранник ликвидированного террориста "ДНР" главаря банды "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") уже более двух лет служит на стороне ВСУ находясь на передовой на Донбассе.

Журналисты нашли Евгения Листопада на позициях в районе Горловки. Свое прошлое с террористами он вспоминает неохотно, сказано в сюжете ТСН.

"В принципе, его ("Моторолу". - Ред.) боялись. Аэропорт брала не "Спарта", а россияне", - рассказал он.

Евгений Листопад "Заноза"

Отмечается, что мужчина якобы разочаровался, покаялся и ушел исправлять ошибки прошлого. Государство простило и даже доверило ему оружие. Теперь Евгений советует, как лучше одолеть своих бывших приспешников под Горловкой.

"Воюю на этом участке два года. Нужно брать пример с противника и делать котел. Если пойдем в лоб, то будут потери. Людей нужно беречь", - заявил Листопад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ дали бой оккупантам на Донбассе, террористы понесли потери.