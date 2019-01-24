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Вояки Путина ликвидированы: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе

5.3тЧитать материал на украинском

Три оккупанта уничтожены в результате боевых действий на Донбассе 23 января.

При этом ни один украинский воин не был ранен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций наших защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе города Авдеевка", — говорится в сообщении.

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Также стало известно, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Вояки Путина ликвидированы: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР" Дмитрий Бондаренко.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"ДНР
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Крым Андрей
Крым Андрей
А скулёж про вояк порошенко, мы га днях услышим от аолонтёров.
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Приходько Егор
Приходько Егор
опять сказки о перемоге. лучше раскажите о ваших бойцах которые от голода и издевательств бегут в плен спасаться от ваших алкогенералов. и националистов фашистов пед@р@сов
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Жуков Жора
Жуков Жора
Хохложопые, объясните, откуда у вас каждую неделю по борту прилетает с обрубками трупаками хохловоинов? А то читаешь, у вас там перемога за перемогой, а потом бац и борт с трупаками и просьбы о помощи))))
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5
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