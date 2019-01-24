Вояки Путина ликвидированы: стало известно об успехе ВСУ на Донбассе

Три оккупанта уничтожены в результате боевых действий на Донбассе 23 января.

При этом ни один украинский воин не был ранен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций наших защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе города Авдеевка", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР" Дмитрий Бондаренко.

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