"Вотчина" Путина: в РФ озвучили прогноз по Донбассу

Потенциал войны на Донбассе для президента России Владимира Путина далеко не исчерпан.

"Его не устраивает какая-то маленькая часть восточной Украины", - сказал в интервью "Обозревателю" лидер международного движения "Говорите громче!" (Лондон), член постоянного комитета Форума свободной России Андрей Сидельников.

"Для своей идеи фикс воссоздания Советского Союза, конечно же, ему нужна вся Украина", - убежден он.

Оппозиционер пояснил: "Проблема в том, что Путин не видит в бывших советских республиках независимых государств. Он их ментально не ощущает. Для него это вотчины, как это было в Советском Союзе".

По оценкам Сидельникова, поскольку "проблема с Украиной не решена", возможно усугубление конфликта. "Видимо, он будет продолжать подпитывать эти "ДНР" и "ЛНР" - подпитывать финансами, подпитывать оружием, чтобы этот конфликт постоянно тлел. Ему не нужна свободная независимая Украина, поэтому он будет делать все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку", - уверен политик.

В то же время он не исключил, что "участь украинского конфликта может постичь и другие бывшие советские республики".

Отвечая на вопрос "Обозревателя", кто из них находится в зоне риска, оппозиционер заметил: "Сейчас сложно сказать. Посмотрите, что происходит в Армении. Кроме того, достаточно сильное русскоговорящее сообщество в Латвии может сыграть свою роль. В Приднестровье имеется замороженный конфликт. То есть в принципе Путину есть где разгуляться".

Как писал "Обозреватель", ранее Андрей Сидельников заявил: приняв решение об аннексии Крыма, президент России Владимир Путин поставил страну на грань банкротства и опасности исключения из престижных международных институтов, а себе лично "подписал незавидную судьбу".