Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Вот сволочь": террорист "ДНР" возмутил сеть просьбой о паспорте Украины

1.7тЧитать новость на украинском

Террорист "ДНР" и житель Донецка разозлил сеть вопросом о том, где можно обновить фотографию в паспорте.

Об этом сообщается на странице hochu_domoy в Twitter. Имя боевика - Валерий Захаревский, недавно ему исполнилось 25 лет.

"Вот сволочь, воюет против Украины, а фото в украинский паспорт вклейте", - возмущен блогер.

Новости
"Зад русского мира": в сети высмеяли неоднозначное фото главаря "ДНР"

"Для таких только фото в гробу нужно вклеить", "фото на надгробок пойдет", "уже не вклеивают, только ID-карточка", "зачем этому придурку украинский паспорт? Наверняка, он в базе СБУ, и ему кранты в любом случае", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли "международную встречу ДНР".

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги