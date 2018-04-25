"Вот сволочь": террорист "ДНР" возмутил сеть просьбой о паспорте Украины

Террорист "ДНР" и житель Донецка разозлил сеть вопросом о том, где можно обновить фотографию в паспорте.

Об этом сообщается на странице hochu_domoy в Twitter. Имя боевика - Валерий Захаревский, недавно ему исполнилось 25 лет.

"Вот сволочь, воюет против Украины, а фото в украинский паспорт вклейте", - возмущен блогер.

"Для таких только фото в гробу нужно вклеить", "фото на надгробок пойдет", "уже не вклеивают, только ID-карточка", "зачем этому придурку украинский паспорт? Наверняка, он в базе СБУ, и ему кранты в любом случае", - пишут комментаторы.

Вот сволочь, воюет против Украины, а фото в украинский паспорт вклейте((((( pic.twitter.com/3RHELqtaPT — hochu_domoy (@rjpthjunfr) 25 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли "международную встречу ДНР".