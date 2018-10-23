''Вот, кто поставил Донбасс на колени'': в ''ДНР'' взвыли от нищеты

Политолог и сторонник "ДНР" Константин Долгов пожаловался на обнищание в оккупированном Донецке, что отражается на среднем чеке, который по итогам первой половины октября упал до 25 гривен.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Журналист Денис Казанский отреагировал на циничное заявление сторонника террористов.

"Вот это и есть реальная ненависть. Вот, кто по-настоящему ненавидит Донбасс и унижает людей, там проживающих. Врагами сделали украинцев, но поставили на колени жителей региона, ввергли Донбасс в нищету - россияне. И Долгов зря причитает. Он тоже автор этого экономического чуда", – написал Казанский.

Так, Долгов отметил, что летом средний чек был около 100 рублей (43 грн. - Ред).

"Это просто катастрофа. Других слов у меня нет. А в отчетах кураторы, небось, пишут что-то из серии "все хорошо, прекрасная маркиза", – пожаловался он.

В сети жестко отреагировали на слова Долгова, подметив, что в России события на Донбассе называют "гражданской войной".

"Один просит **йла отменить "выборы" в "республике", второй ноет о падении среднего чека в Донецке. И что-то я не понял, какие кураторы, если это "гражданская война", "Средний чек 60 рублей? У них там семки только покупают?", "Глас в*тников был услышан. Конкретно этот камень с неба называется "Нищета", - написали пользователи.

Вот это и есть реальная ненависть. Вот, кто по-настоящему ненавидит Донбасс и унижает людей, там проживающих. Врагами сделали украинцев, но поставили на колени жителей региона, ввергли Донбасс в нищету - россияне. И Долгов зря причитает. Он тоже автор этого экономического чуда pic.twitter.com/RTsQCipYpf — Денис Казанський (@den_kazansky) 23 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социологи провели опрос среди жителей оккупированных территорий, в котором выяснили, что количество желающих вернуться под контроль украинских властей возросло за два года.