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''Вот, кто поставил Донбасс на колени'': в ''ДНР'' взвыли от нищеты

18.8тЧитать материал на украинском

Политолог и сторонник "ДНР" Константин Долгов пожаловался на обнищание в оккупированном Донецке, что отражается на среднем чеке, который по итогам первой половины октября упал до 25 гривен.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Журналист Денис Казанский отреагировал на циничное заявление сторонника террористов.

"Вот это и есть реальная ненависть. Вот, кто по-настоящему ненавидит Донбасс и унижает людей, там проживающих. Врагами сделали украинцев, но поставили на колени жителей региона, ввергли Донбасс в нищету - россияне. И Долгов зря причитает. Он тоже автор этого экономического чуда", – написал Казанский.

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Так, Долгов отметил, что летом средний чек был около 100 рублей (43 грн. - Ред).

"Это просто катастрофа. Других слов у меня нет. А в отчетах кураторы, небось, пишут что-то из серии "все хорошо, прекрасная маркиза", – пожаловался он.

В сети жестко отреагировали на слова Долгова, подметив, что в России события на Донбассе называют "гражданской войной".

"Один просит **йла отменить "выборы" в "республике", второй ноет о падении среднего чека в Донецке. И что-то я не понял, какие кураторы, если это "гражданская война", "Средний чек 60 рублей? У них там семки только покупают?", "Глас в*тников был услышан. Конкретно этот камень с неба называется "Нищета", - написали пользователи.

''Вот, кто поставил Донбасс на колени'': в ''ДНР'' взвыли от нищеты
''Вот, кто поставил Донбасс на колени'': в ''ДНР'' взвыли от нищеты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социологи провели опрос среди жителей оккупированных территорий, в котором выяснили, что количество желающих вернуться под контроль украинских властей возросло за два года.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтЦены на продукты
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
дынеряне, кричим гордо- "ре-хфе-рен-дум"! "хватит кармить хунту"! "НАТО непрайдет"!
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Попова Ольга
Попова Ольга
никакого возвращения , нет, нет и 100 раз нет ! будем референдум организовывать НЕТ . НЕТ !
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Livesey David
Livesey David
В каклостане от нищеты возрадовались, так следует обсос понимать? ))
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