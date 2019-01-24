''Вот и фото заложников'': писатель-террорист Прилепин разразился бредовым фейком о Донбассе

Российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин резко отреагировал на слова украинского поэта, прозаика Сергея Жадана об оккупированном Донбассе.

На своей странице в Facebook Прилепин процитировал часть интервью украинца, в котором тот отмечает, что мирное население захваченных пророссийскими силами территорий является заложниками ситуации.

"У меня есть понимание, как мы, люди по эту сторону фронта, должны относиться к людям по ту сторону фронта. Не как к предателям, а, скорее, как к заложникам. Если мы говорим о сепаратистах как о террористах (а я склонен говорить о них именно так), то следует понимать, что гражданское население, которое находится под властью террористов, — это заложники", — сказал Жадан.

Захар Прилепин и Сергей Жадан

В ответ на это россиянин опубликовал фото с похорон главаря "ДНР" Александра Захарченко, которого подорвали в центре Донецка 31 августа 2018 года.

facebook.com/zaharprilepin

"Спасибо, Сергей. Вот даже фото заложников. Их сгоняют по сто тысяч человек на каждые похороны", — подписал снимок он.

Напомним, журналист Денис Казанский раскрыл причину "аншлага" на похоронах Захарченко, куда принудительно свозили людей, а после окончания "мероприятия" также массированно доставляли обратно. Так, автобусы, которые развозили "массовку" похорон, удалось сфотографировать.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Прилепин заявил, что Россия не присоединила к себе Донбасс, как и временно аннексированный Крым, поскольку боялась.

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