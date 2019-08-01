Восстановление моста в Станице Луганской: названы риски для Украины

Если Украина восстанавливает мост в Станице Луганской, то ей необходимо контролировать обе стороны Северского Донца.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Он предупредил, что в противном случае не исключены провокации со стороны террористов.

"Кто несет ответственность, что он (мост. – Ред.) завтра не упадет, не взорвется, никто там ничего не открутит? Сторона неподконтрольная или все-таки Украина?" – поинтересовался он.

"Если Украина – мы должны зайти на ту сторону Северского Донца и нести ответственность за тех граждан, которые переходят мост, а это 8 тысяч людей ежедневно. Если мы это делаем – то мы несем ответственность. А они делать не будут. Им чем хуже – тем лучше", – объяснил Гарбуз.

Он напомнил, что Украина потеряла этот мост в 2016 году сразу же после отвода войск в соответствии с Минскими соглашениями.

"За ночь перенесли боевики мешки, поставили оборонительный блокпост уже на этой стороне Северского Донца, и мы потеряли контроль над этой линией", – отметил экс-руководитель областной администрации.

В связи с этим он выразил недоверие и нынешним соглашениям.

"Мне кажется – дай Бог, чтобы я ошибался – чтобы разведение войск не стало тем, чтобы нас, Украину, развели… и президента в том числе", – предостерег Гарбуз.

При этом политик выступил за открытие транспортного коридора через КПВВ "Золотое". По его словам, пункт готов еще с 2016 года, но "заморожен".

"Там надо час работы, чтобы подключить компьютеры. И начал бы действовать пункт "Золотое". Уже полностью готовый", – подчеркнул он.

Мост в Станице Луганской Пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил и средств.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус. Люди ездят на подконтрольную Украине сторону, чтобы закупать еду, лекарства и одежду, поскольку цены на оккупированных территориях значительно выше.

24 июля террористы "ЛНР" не допустили проектировщиков с украинской стороны, которые должны были обследовать разрушенный мост и подготовить строительный проект. За ситуацией в районе наблюдают представители ОБСЕ.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля Украина обсудит предложения по восстановлению переправы.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся