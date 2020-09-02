Восьмилетний мальчик выстрелил сестре в глаз в Хмельницкой области

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области восьмилетний мальчик подстрелил свою 10-летнюю сестру из пневматического ружья.

Девочка получила ранение в глаз, она находится в реанимации, сообщается на сайте Национальной полиции Хмельницкой области.

Правоохранители выяснили, что 31 августа около 22:00 мальчик взял в руки пневматическое ружье, которое стояло в комнате без присмотра, и совершил один выстрел. По неосторожности он попал в левый глаз старшей сестры, которая находилась в ванной. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

Оружие принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Также рассматривается возможность открытия производства по статье 166 (злостное невыполнение обязательств по присмотру за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в Днепропетровской области 15-летний подросток случайно выстрелил в своего друга.

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