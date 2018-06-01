"Воскрешение" Бабченко: журналист поставил на место "гневные" западные СМИ

Журналист и внештатный сотрудник Atlantic Council Максим Эристави призвал западных коллег прекратить возмущаться инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, назвав их гнев ошибочным.

В колонке на The Washington Post он посетовал на бурю критики, окрашенной раздражением, которая вызвала у него вопросы по поводу отношения западных коллег к освещению ими событий за рубежом.

Эристави напомнил, что ранее Бабченко работал в "Новой газете" – "последней оставшейся независимой газете в России", и шесть журналистов которой были убиты за последние 20 лет.

"Чуть менее двух лет назад Павел Шеремет, еще один из моих коллег, был убит средь бела дня в Киеве. Преступление не было раскрыто. С тех пор мои украинские коллеги столкнулись с эскалацией насилия и преследований… Когда я начал работать репортером 15 лет назад, мне пришлось привыкнуть к осознанию того, что возможность быть убитым или подвергнуться нападением является лишь "частью сделки", – написал он.

"Дорогие мои зарубежные друзья и коллеги. Мне жаль, что украинские власти не оправдали ваших ожиданий. Они, как правило, тоже не оправдывают наши ожидания. Но сегодня я просто счастлив, что мой коллега жив, а справедливость восторжествовала", – подчеркнул автор.

По мнению Эристави, западные коллеги, которые критикуют результат спецоперации, должны признать, что говорят с привилегированной позиции: "сохранение жизни журналиста в Восточной Европе стоит многого", поскольку в регионе, где десятки репортеров были убиты только за то, что выполняли свою работу, "выживание уже является достижением".

"Разве вместо того, чтобы выражать возмущение по поводу "дезинформирования", мы не должны отмечать тот факт, что жизнь коллеги была спасена, а следствие получило доказательства?" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.