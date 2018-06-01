"Воскрешение" Бабченко: Украина дала пояснения миру

Посольства Украины в мире распространили комментарии, в которых объяснили необходимость специальной операции с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Официальное заявление опубликовали, в частности, диппредставительства во Франции, Великобритании, Грузии, Аргентине, передает УНН.

В заявлении украинского представительства в Грузии указывается, что гибридная война, которую ведет Россия с Украиной, требует нестандартных подходов противодействия.

Отмечается, что другого способа для раскрытия спланированного Россией покушения на убийство Бабченко, кроме как проведение операции в режиме абсолютной секретности, не существовало.

Украина также призвала международных партнеров с пониманием отнестись к этой операции и ужесточить санкции против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.