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"Воскрешение" Бабченко: Украина дала пояснения миру

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Посольства Украины в мире распространили комментарии, в которых объяснили необходимость специальной операции с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Официальное заявление опубликовали, в частности, диппредставительства во Франции, Великобритании, Грузии, Аргентине, передает УНН.

В заявлении украинского представительства в Грузии указывается, что гибридная война, которую ведет Россия с Украиной, требует нестандартных подходов противодействия.

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Отмечается, что другого способа для раскрытия спланированного Россией покушения на убийство Бабченко, кроме как проведение операции в режиме абсолютной секретности, не существовало.

Украина также призвала международных партнеров с пониманием отнестись к этой операции и ужесточить санкции против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

Позже было названо имя организатора покушения на Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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