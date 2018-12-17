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''Восемь уничтожено!'' ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

6.4тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 16 декабря, украинские защитники ликвидировали восемь террористов на Донбассе, еще трое получили ранения.

Российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.

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Война за независимость: ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

"24"

Также российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское — на светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное — на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий двое военных получили ранения.

В течение суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Война за независимость: ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
Минстеця продолжает врать про свои "пэрэмохи", а ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:"Во Львовской области в результате ДТП погибли трое военных Национальной академии сухопутных войск Украины им. П. Сагайдачного. Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook. Авария случилась 16 декабря в поселке Ивано-Франково Яворивского района. Военнослужащие Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин служили по контракту в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск.."
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Pooh Vini
Pooh Vini
Ну вот, 8 человек вернутся грузом 200 в родимый кацапам ан. Неплохо. Там правда бабы ещё нарожают идиотов, не жалко
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andrei andrei
andrei andrei
Ясно. Завтра будут крокодайловы слезы по трагически убиенным героям украины😁
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