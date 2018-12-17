''Восемь уничтожено!'' ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

В воскресенье, 16 декабря, украинские защитники ликвидировали восемь террористов на Донбассе, еще трое получили ранения.

Российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.

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Также российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское — на светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное — на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий двое военных получили ранения.

В течение суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска.