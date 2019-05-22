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Восемь бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе: все подробности

8.9тЧитать материал на украинском

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, военные отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Более подробные сообщения о происшествии будут оперативно опубликованы с поступлением новой информации.

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ВСУ

ВСУ

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 58-й ОМПБр ВСУ Станислав Панченко. Лишь через несколько дней оказалось, что парень находится в плену террористической организации "ДНР".

В конце февраля в сети появилось интервью с украинским военным Игорем Мирончуком, захваченным в плен террористами "ДНР". Члена 128-й бригады ВСУ под конвоем провели по оккупированному Донецку, задавая провокационные вопросы.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
России надо срочно затевать переговоры с Украиной. Так дальше не может продолжаться. Что же это такое? С моряками ихними сколько мороки: корми их,пои да еще и охраняй. Теперь эти начинают пачками в плен сдаваться. А ведь это все деньги. Не успели от Савченко отвязаться - новая морока. Та. бедная. доголодалась в нашей тюрьме, что сиськи в лифчик уже не влезают, теперь эти пришли пузо отращивать. Пускай тогда укры сами им харчи возят
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ttt ta
ttt ta
Поехали за паспортами
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Питон Каа
Питон Каа
Зато живыми останутся.
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