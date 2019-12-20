Ворвались в балаклавах: в "ЕС" заявили о преследовании со стороны власти Зеленского

В Киеве 20 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии "Европейская солидарность". Молодые люди спортивного телосложения перегородили вход на рабочие места и долго не представлялись.

Инцидент произошел в здании, расположенной по адресу ул. Лаврская, 16. Об этом сообщает сайт политсилы.

"Выяснилось, что "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского", – говорится в заявлении.

Неизвестные в балаклавах ворвались в один из офисов "ЕС" в Киеве

Отмечается, что накануне фракция "ЕС" в парламенте обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.

"Европейская солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны", – подчеркивают в политсиле.

Обыски в офисе "ЕС" в Киеве eurosolidarity.org

Также отмечается, что одновременно с действиями ГБР в офисе партии "ЕС", которые были санкционированы заместителем генпрокурора Касько, подобные обыски провело НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе. По мнению представителей партии, это свидетельствует о "скоординированной работе силовиков с целью политических преследований".

Обыски в офисе "ЕС" в Киеве eurosolidarity.org

"Действия силовиков – это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира – то нужны феерические зрелища. О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям", – заявляют в "ЕС".

Там также отметили, что будут требовать от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ и "не позорить Украину перед миром и собственным народом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" назвали обыски на одесском телеканале "Думская ТВ", состоявшиеся 20 декабря, прямым политическим давлением на независимый канал.

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