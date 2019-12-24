Больные сгорели заживо: вскрылись страшные детали пожара в психинтернате на Луганщине

В Старобельском областном психоневрологическом интернате 22 декабря в пожаре погибли 4 пациента. До этого в учреждении проводили ремонт, однако, как предполагают в полиции, из-за взяток качество работ оставляет желать лучшего.

Подробнее о страшной трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Один человек сгорел заживо, трое задохнулись

По предварительным данным, пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната на Луганщине произошел из-за короткого замыкания в палате. Именно тут находились четверо погибших.

Корпус интерната, где произошел пожар Старобельские новости

По словам спикера Нацполиции Луганской области Татьяны Погукай, спасатели обнаружили тело одного из погибших полностью обгоревшим. Остальные, вероятно, скончались от угарного газа. Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить точные причины смерти.

В Луганской областной военно-гражданской администрации уверяют, что пациентов из огня спасали не только полицейские и пожарные, но на месте были и сотрудники интерната, которые также занимались эвакуацией.

Хотя глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай сообщил на свой страничке в Facebook, что сразу после пожара не могли найти четверых пациентов. Позже они все-таки отыскались. Он пообещал, что администрация проверит, вовремя ли сработала противопожарная сигнализация, и были ли на месте дежурные.

Пострадавших пациентов на ночь отправили в уцелевший корпус Национальная полиция

Всего же в этом корпусе находилось 103 человека. "Их сначала перевели в корпус по соседству, который не пострадал от пожара. Там людей помыли, накормили. И утром 72 пациента отправили в интернат в Сватово. Там они будут находиться до тех пор, пока не отремонтируют корпус", – сообщил OBOZREVATEL заместитель департамента здравоохранения Луганской ОВГА Юрий Инкелевич. Остальных пациентов оставили в уцелевшем корпусе.

Полиция начала производство по статье "нарушение правил пожарной безопасности" и "служебная халатность". В ГСЧС сообщают, что от огня пострадала одна палата, сам корпус и даже крыша уцелели.

В корпусе полностью выгорела одна палата Старобельские новости

Взятки и нехватка продуктов

Этот интернат в области был на хорошем счету. Руководство учреждения хвасталось ухоженной территорией с беседками, клумбами, рассказывало о современной прачечной, душевых, столовой, парикмахерской и даже стоматологическом кабинете. Пациенты выпекали тут хлеб, шили праздничные костюмы и постельное белье, выращивали овощи и ухаживали за коровами и свиньями.

Интернат был на хорошем счету Скрин видео ЛОТ

В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации нас заверили, что в интернате недавно прошла проверка, и там все было в порядке.

Однако, по сообщению местной журналистки Татьяны Соловьевой, еще в феврале прошлого года правоохранители задержали директора Старобельского областного интерната при получении взятки в 109 тыс. грн. Такие деньги чиновница требовала за подписание актов о выполнении строительных работ.

Facebook Татьяны Соловьевой

Facebook Татьяны Соловьевой

Также в 2017 году интернату было выделено почти 1,3 млн грн на ремонт и реставрацию зданий.

Дело о воровстве денег на поставках продуктов в интернаты области. В списке и Старобельский психоневрологический интернат Реестр судебных решений

Реестр судебных решений

Реестр судебных решений

Не все в порядке в области было и с поставками продуктов в психоневрологические учреждения, включая и Старобельский интернат. В частности, в реестре судебных решений OBOZREVATEL отыскал дело против частной компании "Эдельвейс 2018". Эта фирма получили 1,7 млн грн из бюджета на поставку продуктов в семь областных психоневрологических учреждений. Но вместо продуктов просто обналичила деньги. Следователи не могут отыскать документы, подтверждающие, что продукты в интернаты действительно поставляли.

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