''Ворота Крыма'': в сети показали жуткое запустение полуострова

В сети появилось фото абсолютно пустого железнодорожного вокзала города Джанкой во временно оккупированном Крыму.

На нем виден пустой перрон, на котором стоит лишь военная грузовая машина и несколько человек, которые, судя по всему, являются ее экипажем. Красноречивое фото опубликовали на странице паблика "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Каждый Джанкой курортен по своему... Ж.Д. Туристы, ворота Крыма, чебуреки... Их тут нет", — с сарказмом подписал фото его автор.

Пустой вокзал в Джанкое Twitter "RoksolanaToday&Крым"

В комментариях под ним одна из пользовательниц микроблога также удивилась безлюдности некогда одного из самых оживленных вокзалов курортного региона. "Господи, тут что, вымерли все люди?" — задалась она вопросом.

Каждый Джанкой курортен по своему...

Ж.Д.

туристы,ворота Крыма,чебуреки....

их тут нет pic.twitter.com/Bg7yTGpGyG — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму намерены построить километровый мост, который соединит северную и южную стороны оккупированного Севастополя. Как рассказал "губернатор" города Дмитрий Овсянников, строительство обойдется приблизительно в 40 млрд рублей (16,8 млрд гривен).

Что касается Крымского моста, который соединяет захваченный полуостров с Россией, то он уже начал проявлять себя как аварийный. Так, автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский заявил, что проседание Крымского моста, зафиксированное на спутниках, приведет к его разрушению и этот процесс необратим. По его словам, для строительства россияне выбрали самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

Информацию об аварийности Крымского моста подтвердили и в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Там отметили, что смещения опор конструкции продолжаются и что это ставит под угрозу жизни людей.