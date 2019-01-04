''Вопросы к России'': эксперт объяснил, как оккупанты обманывают жителей Донбасса

На Донбассе окупанты запугивают жителей ОРДЛО наступлением украинской армии и угрозой применения химического оружия. Распространяя панические слухи на Донбассе, Россия преследует две основных цели.
Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель директора Института исследований проблем экстремизма Богдан Петренко, комментируя громкие заявления руководства "Л/ДНР".
"У Украины нет химического оружия, а Россия заявила, что они только в прошлом году его якобы уничтожили, но не пустили международных наблюдателей, чтобы они проверили. Поэтому при применении химического оружия на Донбассе возникнут в первую очередь вопросы к России", – подчеркнул эксперт.
Петренко отметил, что угрозы постоянно звучат в СМИ на оккупированных территориях, а "относительно угрозы наступления ВСУ – это продолжается с 2014 года".
"Они преследуют несколько целей. Во-первых, это мобилизация местного населения, привлечение людей в вооруженные силы боевиков. На сегодняшний момент комплектация составляет около 40%, поэтому им важно заманить именно местное население, а не "отпускников", которые уже не очень хотят ехать туда", – объяснил он.
Второй момент, по словам Петренко – переориентация информационного внимания.
"Когда у них средняя зарплата в 2-3 раза ниже украинской, понятно, что могут возникнуть вопросы. А линия фронта не передвигается после Дебальцево. Возникают вопросы – три года у нас условно говоря "народная республика" существует, а уровень жизни у нас почему-то не улучшается. Соответственно, все время вбрасываются эти угрозы", – заявил он.
При этом эксперт отметил, что местные жители уже сформировали определенный иммунитет к этим угрозам и фактически никак не реагируют:
"Я недавно смотрел передачу, брали интервью у людей на оккупированных территориях, они довольно спокойно относятся к этому, они понимают, что это происходит почти каждый месяц".
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Как сообщал ObozTV, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко высказал мнение, что Украина уже в ближайшие годы может окончательно "потерять" жителей оккупированных территорий Донбасса, полностью разорвав связи с ними.
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