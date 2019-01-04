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''Вопросы к России'': эксперт объяснил, как оккупанты обманывают жителей Донбасса

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На Донбассе окупанты запугивают жителей ОРДЛО наступлением украинской армии и угрозой применения химического оружия. Распространяя панические слухи на Донбассе, Россия преследует две основных цели.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель директора Института исследований проблем экстремизма Богдан Петренко, комментируя громкие заявления руководства "Л/ДНР".

"У Украины нет химического оружия, а Россия заявила, что они только в прошлом году его якобы уничтожили, но не пустили международных наблюдателей, чтобы они проверили. Поэтому при применении химического оружия на Донбассе возникнут в первую очередь вопросы к России", – подчеркнул эксперт.

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Петренко отметил, что угрозы постоянно звучат в СМИ на оккупированных территориях, а "относительно угрозы наступления ВСУ – это продолжается с 2014 года".

"Они преследуют несколько целей. Во-первых, это мобилизация местного населения, привлечение людей в вооруженные силы боевиков. На сегодняшний момент комплектация составляет около 40%, поэтому им важно заманить именно местное население, а не "отпускников", которые уже не очень хотят ехать туда", – объяснил он.

Второй момент, по словам Петренко – переориентация информационного внимания.

"Когда у них средняя зарплата в 2-3 раза ниже украинской, понятно, что могут возникнуть вопросы. А линия фронта не передвигается после Дебальцево. Возникают вопросы – три года у нас условно говоря "народная республика" существует, а уровень жизни у нас почему-то не улучшается. Соответственно, все время вбрасываются эти угрозы", – заявил он.

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При этом эксперт отметил, что местные жители уже сформировали определенный иммунитет к этим угрозам и фактически никак не реагируют:

"Я недавно смотрел передачу, брали интервью у людей на оккупированных территориях, они довольно спокойно относятся к этому, они понимают, что это происходит почти каждый месяц".

''Вопросы к РФ'': как оккупанты обманывают жителей Донбасса

62.ua

Как сообщал ObozTV, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко высказал мнение, что Украина уже в ближайшие годы может окончательно "потерять" жителей оккупированных территорий Донбасса, полностью разорвав связи с ними.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропагандаНовости Луганска и Луганской областиНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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