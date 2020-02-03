"Вопрос назрел": Пушилин заявил о радикальных мерах в "ДНР"

Террористы "ДНР" хотят отменить режим комендантского часа в городах и районах оккупированных ними территорий Украины.

Такое предложение высказал главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает местное сепаратистское издание.

"Как мы неоднократно говорили – этот вопрос действительно назрел. Назрел до того уровня, когда нам нужно было проводить определенный эксперимент: посмотреть, как мы сможем без комендантского часа обеспечить безопасность наших граждан?" – высказался оккупант.

Пушилин говорил, что комендантский час вводили, так как оккупанты боялись, что Украина будет совершать диверсионно-разведывательную работу в "республике".

"Нашим правоохранительным органам достаточно сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, потому что у нас нет сейчас современных баз данных Украины... Если по паспортам "ДНР" все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия. Ровно так это и происходило", – жаловался главарь террористов.

Террористы "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Донбасса террористы "ДНР" арестовывают людей с украинскими паспортами.

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