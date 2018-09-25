Вопреки всем прогнозам: раненый активист из Одессы начал ходить

В Одессе состояние раненого из огнестрельного оружия гражданского активиста Олега Михайлика начало улучшаться. 25 сентября медики разрешили ему вставать на ноги и немного двигаться.

Об этом сообщил главный врач Клинической больницы №1 г. Одесса Евгений Григорьев. Как пишет Hromadske, состояние раненого уже не оценивается как критическое.

"Мы ставим перед собой задачу быстрее активизировать и поставить его на ноги. Он уже встает, делает первые шаги, состояние не критическое", — рассказал о самочувствии пострадавшего Евгений Григорьев.

Напомним, что 22 сентября Олега Михайлика неизвестные пытались застрелить во дворе его же дома. Ему стреляли в грудь: пуля не задела сердце, однако привела к тяжелому ранению, большой потере крови и клинической смерти. Медикам удалось спасти жизнь активиста, однако его состояние оценивалось как критическое.

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Изначально врачи боялись делать положительные прогнозы относительно выздоровления и даже не рискнули сразу извлекать пулю из тела Михайлика.

Как писал OBOZREVATEL, по мнению соратников активиста, к его ранению может быть причастен мер Одессы Геннадий Труханов.