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26 октября • обновлено в 18:45
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Ругался с "нелегалами" с оружием: штаб ООС пояснил скандал с Зеленским в Золотом

6.4т Читать материал на украинском

Вооруженные люди в военной форме, с которыми в Золотом общался президент Украины Владимир Зеленский, не имеют никакого отношения к Вооруженным силам.

Об этом в Facebook заявил пресс-центр штаба ООС, отметив, что люди находились в частном доме и называли себя добровольцами. Таким образом, они нарушили Закон об операции Объединенных сил.

"Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - сообщили в штабе.

Зеленский в Золотом

Зеленский в Золотом

Зеленский в Золотом

Зеленский в Золотом

Зеленский в Золотом

Зеленский в Золотом

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный разговор Зеленского в Золотом состоялся, как выяснилось, с бывшим бойцом "Азова", который ныне является главой политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области.

Он заявил, что проигнорирует со своими соратниками решение главнокомандующего Зеленского о разведении войск и останется в Золотом.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "находятся в Золотом с оружием нелегально". Так судя по словам это преступники, ведь так? Почему их не арестовала служба безопасности президента?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
НАТО нервно курит в сторонке от такой армейской дисциплины.
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К Денис
К Денис
От сюда вывод... Любая сдача даже 1 метра земли... Чья либо невиннная смерть... Кто такие эти "нелегалы".. Это марадеры и уб, лю..дки..
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