Вооруженные формирования России ударили по ВСУ ракетами

За прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции Объединенных сил.

К счастью, потерь среди воинов ВСУ в результате враждебных действий не было. Тогда как потери противника уточняются, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что стреляя по ОС, противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия.

Война на Донбассе

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов:

неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм;

вблизи Богдановки и дважды возле Чермалыка – из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Павлополя и дважды неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Авдеевки – со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь шесть раз:

трижды возле Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в окрестностях Орехово – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского – из крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 4 июня mediarnbo.org

"На все случаи агрессивных действий захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность", – говорится в сообщении.

В ООС добавляют, что с начала этих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку Новоалександровки.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец мая в результате российской агрессии на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 27 тысяч получили ранения.