"Воняет д*рьмом": в сети показали, как курорт Одессы заливает стоками

Одесский дельфинарий "Немо" сбрасывает в море нечистоты, загрязняющие воду.

"Это видео снято сейчас на пляже возле дельфинария. Поток не прекращается уже минут 20. Кто может повлиять на эту ситуацию?! Это вообще ни в какие ворота! И это не со стройки, которая здесь ведется (воняет дер*мом). Про эти сливы я уже слышала на протяжении времени, с тех пор как работает дельфинарий "Немо", – написала волонтер Татьяна Тюшева на своей странице в Facebook.

(Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

Нечистоты от дельфинария "Немо" в Одессе Татьяна Тюшева / Facebook

Судя по видео, из дельфинария в сторону моря ведет труба, из которой беспрерывно течет густая коричневая жидкость. Рядом с этим местом есть ступеньки для отдыхающих, чтобы они могли искупаться в море.

Нечистоты от дельфинария "Немо" в Одессе Татьяна Тюшева / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2016 года Государственная экологическая инспекция Украины обнаружила во время проверок ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства в деятельности дельфинария "Немо" в Киеве.

В связи с этим заведение закрыли. Животных из киевского дельфинария передали в одесский филиал.