Главная Новости
30 января • обновлено в 10:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Вонь и тараканы: в Запорожье горе-родители замучили двухлетнего ребенка. Видео спасения

898
Читать материал на украинском

В Запорожье у горе-родителей отобрали двухлетнюю девочку, которая проживала в антисанитарных условиях.

Об этом сообщает Телеграм-канал "netipichnyi_kharkov", где опубликовано видео с ребенком. Отмечается, что малышка с родителями проживала в комнате общежития.

"Малышка плакала от страха, а на полу сидел ее отец в неадекватном состоянии", – говорится в сообщении. К тому же в комнате жутко воняло, а вокруг бегали тараканы.

Общежитие

Общежитие

Иллюстрация

По данному факту на родителей составлен протокол по ст. 184. КоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Также решается вопрос о лишении родительских прав. Ребенка пока передали врачам для обследования и наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области полиция и социальные работники выломали двери в квартире неблагонадежной семьи, чтобы спасти 2-летнюю девочку.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Запорожье
Теги
антисанитария полиция пострадал ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги