Вонь и тараканы: в Запорожье горе-родители замучили двухлетнего ребенка. Видео спасения

В Запорожье у горе-родителей отобрали двухлетнюю девочку, которая проживала в антисанитарных условиях.

Об этом сообщает Телеграм-канал "netipichnyi_kharkov", где опубликовано видео с ребенком. Отмечается, что малышка с родителями проживала в комнате общежития.

"Малышка плакала от страха, а на полу сидел ее отец в неадекватном состоянии", – говорится в сообщении. К тому же в комнате жутко воняло, а вокруг бегали тараканы.

Общежитие Иллюстрация

По данному факту на родителей составлен протокол по ст. 184. КоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Также решается вопрос о лишении родительских прав. Ребенка пока передали врачам для обследования и наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области полиция и социальные работники выломали двери в квартире неблагонадежной семьи, чтобы спасти 2-летнюю девочку.

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